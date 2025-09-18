Hakan Çalhanoğlu asist yaptı, Inter deplasmanda iki golle kazandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın rakiplerinden biri olan Hollanda ekibi Ajax ile İtalyan temilsici Inter karşılaştı. Mücadelede kazanan 2-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu.

Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ve Marcus Thuram maça damga vurdu.

Deplasmanda Inter'e galibiyeti getiren golleri 42. ve 47. dakikada Marcus Thuram kaydetti. İki kornerde golü atan Thuram'a asistleri Hakan Çalhanoğlu yaptı.

Bu galibiyetin ardından Inter, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puanla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Ajax, Marsilya'ya konuk olacak. Inter, Slavia Prag'ı ağırlayacak.