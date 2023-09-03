Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde farka koştu

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.09.2023 - 22:31
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde farka koştu
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İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 4-0'lık skorla kazandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun 58. dakikada penaltıdan gol attığı karşılaşmada Inter'in diğer gollerini 24. dakikada Marcus Thuram, 53 ve 73. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.

3 MAÇTA 5 GOL

Arjantinli golcü Lautaro Martinez bu sezon üçüncü lig maçında 5. golünü kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 9'a yükselterek liderliğini korudu. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.

Inter önümüzdeki hafta Milano derbisinde Milan'ı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.


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