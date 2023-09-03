Hakan Çalhanoğlu attı, Inter evinde farka koştu
Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 3. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.
İtalya Serie A'nın 3. hafta karşılaşmasında Inter ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Inter 4-0'lık skorla kazandı.
Hakan Çalhanoğlu'nun 58. dakikada penaltıdan gol attığı karşılaşmada Inter'in diğer gollerini 24. dakikada Marcus Thuram, 53 ve 73. dakikalarda Lautaro Martinez kaydetti.
3 MAÇTA 5 GOL
Arjantinli golcü Lautaro Martinez bu sezon üçüncü lig maçında 5. golünü kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Inter puanını 9'a yükselterek liderliğini korudu. Fiorentina ise 4 puanda kaldı.
Inter önümüzdeki hafta Milano derbisinde Milan'ı ağırlayacak. Fiorentina ise sahasında Atalanta'yı ağırlayacak.
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