Hakan Çalhanoğlu bir ilki yaşadı: Serie A'da şampiyon Inter!

İtalya Serie A 33. hafta karşılaşmasında Inter, Milan'la deplasmanda karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçı Inter, 2-1'lik skorla kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.04.2024 - 23:49
Hakan Çalhanoğlu bir ilki yaşadı: Serie A'da şampiyon Inter!
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Inter, 18. dakikada deneyimli savunma oyuncusu Francesco Acerbi ile 1-0 öne geçti. Bu dakikada kullanılan korner sonrası arkaya çevrilen topta demarke kalan Acerbi, takımını 1-0 öne geçirdi.

Inter, devre bitimine kadar ezeli rakibi Milan karşısında üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Simone Inzaghi'nin ekibi Inter, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı. Inter'de bu kez sahneye çıkan isim Fransız golcü Marcus Thuram oldu. Rakip ceza yayında solda topla buluşan Thuram, yaydan çektiği şutla durumu 2-0 yaptı.

Milan, 80. dakikada Fikayo Tomori ile farkı bire indirdi. Bu dakikada kaleci Sommer'den seken topu iyi takip eden Tomori farkı bire indirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Inter, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 84 dakika sahada kaldı. Inter'de Denzel Dumfries, Milan'da ise Theo Hernandez ve Davide Calabria maçın uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü.

INTER ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ!

Bu sonucun ardından Inter, bitime 5 hafta kala en yakın takipçisi Milan ile puan farkını 17'ye (86-69) yükseltti ve şampiyonluğunu ilan etti.

Almanya'daki Bayer Leverkusen'in şampiyonluğu sonrası 5 büyük ligde şampiyonluğunu ilan eden ikinci takım olan Inter, 2020-2021 sezonundan 3 yıl sonra yeniden şampiyonluğa ulaştı.

Serie A'da şampiyonluğunu ilan eden Inter, ligin bir sonraki haftasında sahasında Torino'yu ağırlayacak. Milan ise gelecek hafta Juventus deplasmanına gidecek.

HAKAN ÇALHANOĞLU İLKİ YAŞADI

Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu kariyerinde bir ilki yaşadı.

Tecrübeli orta saha ilk lig şampiyonluğu elde etti. Çalhanoğlu'nun kariyerinde 2 İtalya Süper Kupası, 3 İtalya Kupası'nın yanı sıra Serie A kupası da eklendi.


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