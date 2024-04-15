Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi

İtalya Serie A 32. hafta maçında Inter, sahasında Cagliari ile 2-2 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.04.2024 - 07:30
Hakan Çalhanoğlu'nun golü Inter'e yetmedi
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İtalya Serie A 32. hafta maçında Inter ile Cagliari karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sonuçlandı. 

Inter'in gollerini 12. dakikada Marcus Thuram, 74. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ile geldi. Cagliari'nin gollerini ise 64. dakikada Eldor Shomurodov ve 83. dakikada Nicolas Viola kaydetti. 

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika süre aldı.

Bu sonuçla birlikte lider Inter, puanını 83'e yükseltti. Cagliari ise puanını 31 yaptı. 

Ligin bir sonraki maçında Inter, zorlu Milan deplasmanına gidecek. Cagliari, sahasında bir diğer zorlu ekip Juventus ile karşılaşacak.


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