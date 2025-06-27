Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın eski futbolcusu Yasin Öztekin, Radyospor'da sarı-kırmızılılar ile ilgili konuştu.

Öztekin, "Galatasaray, Avrupa'da tam bir çekim merkezi oldu. Leroy Sane harika bir transfer, disiplinli olursa Galatasaray'a ön bölgede büyük katkı sağlar. Tam güçle oynayan Sane'yi durdurabilmek çok zor. Sane'den sonra hangi yıldız gelirse Galatasaray'a beni şaşırtmaz." dedi.

Galatasaray'ın gündeminde yer alan İlkay Gündoğan ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler için konuşan Yasin Öztekin, "İlkay Gündoğan'ın Galatasaray'a gelmemesi için hiçbir neden yok. Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kuruluyor. Hakan Çalhanoğlu'nun Türkiye'ye bu yaz gelme olasılığı var. Onunla geçen hafta konuştum. Önceden Türkiye'ye gelmek istemiyordu ama şimdi Inter'de teknik direktör değişti hem de her zaman Galatasaray'da kariyerinin bir aşamasında oynamak istiyordu. Hakan için her an her şey olabilir." sözlerini sarf etti.

Inter'de bu sezozn 47 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 11 gol attı ve 8 asist yaptı. 31 yaşındaki milli futbolcunun Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.