Hakan Çalhanoğlu Inter'i İtalya Kupası'nda finale taşıdı!

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 3-2'lik skorla kazandı.

Como, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada ceza sahası dışında harika bir golle farkı 1'e indirdi.

HAKAN'DAN İKİ GOL BİR ASİST

Milli yıldız, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, bu kez 89. dakikada asist yaptı ve Inter, Petar Sucic'in golüyle geri dönüşü tamamlayıp adını finale yazdırdı.

Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta - Lazio eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.