Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Çalhanoğlu Inter'i İtalya Kupası'nda finale taşıdı!

22.04.2026 00:46:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya Kupası yarı final ikinci maçında kendi sahasında ağırladığı Como'yu 3-2 mağlup ederek finale çıkan ekip oldu.

İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Inter ile Como karşı karşıya geldi. Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Inter 3-2'lik skorla kazandı.

Como, 32. dakikada Martin Baturina ve 48. dakikada Lucas Da Cunha'nın golleriyle skoru 2-0'a getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, 69. dakikada ceza sahası dışında harika bir golle farkı 1'e indirdi.

Image

HAKAN'DAN İKİ GOL BİR ASİST

Milli yıldız, 86. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skora eşitliği getirdi.

Hakan Çalhanoğlu, bu kez 89. dakikada asist yaptı ve Inter, Petar Sucic'in golüyle geri dönüşü tamamlayıp adını finale yazdırdı.

Image

Inter, İtalya Kupası finalinde Atalanta - Lazio eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

İlgili Konular: #hakan çalhanoğlu #inter #Como #İtalya Kupası

