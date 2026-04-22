Galatasaray maçına yetişecek mi? Domenico Tedesco'dan derbi ve Marco Asensio yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

120+2'de Konyaspor lehine verilen penaltı için konuşan Tedesco, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu" dedi.

"GOL ATAMAZSAN..."

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli hoca, "İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden İtalyan-Alman hoca, "Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi" açıklamasında bulundu.

MARCO ASENSIO YANITI

Sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun durumu hakkında da açıklama yapan Tedesco, "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz" dedi.