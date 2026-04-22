Galatasaray maçına yetişecek mi? Domenico Tedesco'dan derbi ve Marco Asensio yanıtı!

22.04.2026 00:21:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor'a elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

120+2'de Konyaspor lehine verilen penaltı için konuşan Tedesco, "VAR böyle bir penaltı veriyorsa kabul etmeliyiz, demek ki penaltıdır. Rizespor maçında yemiş olduğumuz gol bizi etkiledi. Gerçek bu" dedi.

"GOL ATAMAZSAN..."

Mücadeleyi değerlendiren deneyimli hoca, "İstediğimiz ruhu maçın başında göremedik. Maç devam ettikçe daha iyi oynadık. Uzatmaların ilk devresinde en iyi oyunumuzu oynadık. Pozisyonlar ürettik. Gol atamazsan sonraki tura geçemezsin. Gol atamazsan gol yiyebilirsin. Dolayısıyla gol atmanız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Image

GALATASARAY DERBİSİ AÇIKLAMASI

Açıklamalarına devam eden İtalyan-Alman hoca, "Yola devam etmeliyiz. Takım derbide elinden gelenin en iyisini yapacak. Büyük maçlarda çok iyi performans gösterdiler. Öncelikle toparlanmalıyız. 120 dakikada oynadılar. Galatasaray'dan 1 gün önce oynadık ama 120 dakika oynadık bu maçı. Birkaç antrenmanımız olacak derbi öncesi" açıklamasında bulundu.

MARCO ASENSIO YANITI

Sakatlığı bulunan Marco Asensio'nun durumu hakkında da açıklama yapan Tedesco, "Marco Asensio derbiye yetişecektir umarım. Ona ihtiyacımız var. Yarın bireysel, sonra 3 gün takımla antrenman yapmasını planlıyoruz" dedi.

İlgili Haberler

İsmail Yüksek'ten özeleştiri: 'Tek kelime ile rezillik'
İsmail Yüksek'ten özeleştiri: 'Tek kelime ile rezillik' Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İsmail Yüksek, 1-0 kaybettikleri Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
Fred'den Konyaspor mağlubiyeti sonrası derbi açıklaması!
Fred'den Konyaspor mağlubiyeti sonrası derbi açıklaması! Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Fred, 1-0 mağlup oldukları Konyaspor maçının ardından görüşlerini aktardı.
İngiltere Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City küme düştü!
İngiltere Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City küme düştü! Leicester City, İngiltere Championship'in 44. haftasında kendi evinde ağırladığı Hull City ile 2-2 berabere kalarak bitime iki hafta kala küme düştü.