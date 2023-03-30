Hakan Çalhanoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hakan Çalhanoğlu hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 17:36

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 17:36

Türkiye - Hırvatistan maçında sakatlanarak oyundan alınan Hakan Çalhanoğlu'nun sağ uyluk adduktör kas lifinde gerilme olduğu ifade edildi. Futbolseverler, Hakan Çalhanoğlu'nun kariyeri hakkında araştırmalar yapıyor. İşte Hakan Çalhanoğlu hakkında merak edilenler...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. Hakan Çalhanoğlu, baba tarafından aslen Bayburtlu'dur. Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı.

2011-12 sezonunda A takım ile antrenmanlara çıkan futbolcu, Kasım ayında FC Schaffhausen ile oynanan hazırlık maçında ilk kez birinci takımda forma giymiş oldu. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

Hakan Çalhanoğlu, 2012-13 sezonuna 1.FC Heidenheim'a kariyerinin ilk iki resmi golünü atarak başladı. 14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi.

14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu, 2013-14 sezonunda takıma katıldı. 9 numarayı alan futbolcu, 4 Ağustos 2013'te SV Schott Jena ile oynanan DFB-Pokal maçında ilk kez Hamburg forması giydi.

Hakan Çalhanoğlu, 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde takımının Kopenhag karşısında 4-0 kazandığı maçta kaydetti. Oyun zekası ve frikik golleriyle birçok büyük kulübün dikkatini çekti. Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterildi. Trabzonspor, 16 yaşındayken kendileriyle sözleşme imzalayıp daha sonra Hamburg’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nu FIFA’ya şikayet etmiş, FIFA’nın 2016 yılında verdiği kararı, CAS 3 Şubat 2017 günü onamış ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası almıştı.

Hakan Çalhanoğlu, 2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hakan Çalhanoğlu, 21 Haziran 2021'de basına yaptığı açıklamada son İtalya şampiyonu Inter'e transfer olduğunu açıkladı. 22 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2001-2009 Waldhof Mannheim

2009-2011 Karlsruher

Profesyonel Kariyeri;

2011-2013 Karlsruher

Karlsruher 2013-2014 Hamburg 32

Hamburg 32 2014-2017 Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen 2017-2021 Milan

Milan 2021- Inter

HAKAN ÇALHANOĞLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2010 Türkiye U-16

Türkiye U-16 2010-2011 Türkiye U-17

Türkiye U-17 2011-2013 Türkiye U-19

Türkiye U-19 2012-2013 Türkiye U-20

Türkiye U-20 2012-2014 Türkiye U-21

Türkiye U-21 2013- Türkiye

HAKAN ÇALHANOĞLU BAŞARILARI

Karlsruher;

2013 - 3. Lig Şampiyonluğu

Inter;

2021 - Supercoppa Italiana

2022 - Supercoppa Italiana