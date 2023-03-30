Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 14:06

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 14:06

Salih Özcan, milli takımda gösterdiği performans ile göz doldurmaya devam ediyor. Son yıllarda milli takımda sık sık forma şansı bulan Salih Özcan'ın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, aslen nereli olduğu ve hangi takımlarda futbol oynadığı merak ediliyor. Peki, Salih Özcan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Salih Özcan hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Salih Özcan'ın anne ve babası Almanya'ya işçi göçüyle giden kafileler arasında yer almaktadır. Köln'de doğması nedeniyle Alman pasaportu olan Türk asıllı futbolcu, futbol kariyerine Köln'ün amatör takımı West Köln'de başladı. Salih Özcan, 2007 yılında ülkenin en güçlü takımları arasında gösterilen FC Köln tarafından fark edildi ve daha 9 yaşındayken FC Köln tarafından takıma transfer edildi.

Uzun yıllar FC Köln'ün altyapısında forma giyen ve merkez orta sahadaki başarısı sebebiyle Almanya Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde oynayan Salih Özcan, Almanya U-15, U-16, U-17, U-18, U-19, U-20 ve U-21 takımlarına seçildi.

Özellikle U-21 takımında oynarken şimdilerde A Milli Takım'ı çalıştıran Stefan Kuntz'un önderlik ettiği Salih Özcan, performansıyla da Kuntz tarafından takdir edildi.

Salih Özcan, Milli Takım kariyeri haricinde, 2016 yılında yani henüz 18 yaşındayken FC Köln ile profesyonel kontrat imzaladı ve ilk resmi maçına da aynı tarihlerde çıktı.

Salih Özcan, 2022 yılında Almanya'nın futbol devi Borussia Dortmund takımına transfer oldu.

Hem Almanya Milli Takım'dan hem de Türkiye'den teklif alan Salih Özcan, tercihini A Milli Takım'dan yana yaptı.

SALİH ÖZCAN HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2016- 1. FC Köln II

1. FC Köln II 2016-2022 1. FC Köln

1. FC Köln 2019 Holstein Kiel (kiralık)

Holstein Kiel (kiralık) 2022- Borussia Dortmund

SALİH ÖZCAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ