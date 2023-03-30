Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 11:59

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 11:59

Geçtiğimiz günlerde Ertuğrul Doğan'ın başkanlığa seçildiği Trabzonspor'da ilk ayrılık gerçekleşiyor. Bordo-mavililer Brezilyalı yıldız Vitor Hugo'nun transferi için Brezilya'nın Bahia takımı ile anlaşmaya vardı. Peki, Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? Vitor Hugo hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

VİTOR HUGO KİMDİR?

Vitor Hugo, 21 Mayıs 1991 tarihinde Brezilya'ın Sao Paulo şehrinde dünyaya geldi. Gerçek adı Vitor Hugo Franchescoli de Souza'dır. Özellikle 2020-21 sezonu Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a transfer olmasıyla gündem haline gelen oyuncunun futbol hayatının büyük bir kısmı Brezilya'da geçti. 2008 yılında Brezilya'nın Junior takımında resmi olarak futbol hayatına başlayan Vitor Hugo, daha sonra Santo Andre takımına transfer oldu ve burada dikkatleri üzerine çekti. Aynı zamanda birçok farklı takımda oynayan ve Avrupa deneyimi de olan tecrübeli oyuncu, futbol açısından hayatının önemli bir kısmını Brezilya'da geçirdi.

Vitor Hugo, Trabzonspor'a İtalya Serie A takımlarından biri olan Fiorentina’dan geldi. İki sezon İtalyan takımında forma giyen Vitor Hugo, 2020 - 2021 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. Vitor Hugo bu süreçte Trabzonspor'da birçok kupa kazanma başarısı elde etti.

VİTOR HUGO HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2012-2013 Ituano

Ituano 2013-2015 América Mineiro

América Mineiro 2016-2017 Palmeiras

Palmeiras 2017-2019 Fiorentina

Fiorentina 2019-2020 Palmeiras

Palmeiras 2020- Trabzonspor

VİTOR HUGO BAŞARILARI

Trabzonspor;

2020 - 2021 Türkiye Süper Kupası

2021 - 2022 Türkiye Süper Lig Şampiyonu

2022 - 2023 Türkiye Süper Kupası

Palmeiras;

2015 - Brezilya Kupası

2016 - Brazilya Serie A Kupası

2019 - Kupa Libertadores Şampiyonu



