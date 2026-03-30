Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayern Münih'ten Raphael Guerreiro kararı: Resmen açıklandı!

Bayern Münih'ten Raphael Guerreiro kararı: Resmen açıklandı!

30.03.2026 18:53:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Bayern Münih'ten Raphael Guerreiro kararı: Resmen açıklandı!

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, 32 yaşındaki Portekizli oyuncu Raphael Guerreiro'nun takımdan ayrılacağını duyurdu.

Bayern Münih, Raphael Guerreiro'nun sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Alman devi, 32 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro'nun sezon sonu bitecek olan sözleşmesini uzatmayacak.

Image

Bayern Münih yaptığı açıklamada, "Üç başarılı yılın ardından Raphael Guerreiro bu yaz FC Bayern'den ayrılacak. O zamana kadar, sezonu olabildiğince başarılı bir şekilde tamamlamak için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

89 MAÇTA 21 GOLE KATKI

Alman devinde üç sezon görev yapan tecrübeli sol bek, 89 maçta 12 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

İlgili Konular: #Bundesliga #Bayern Münih #raphael guerreiro

