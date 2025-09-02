Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni: 'Galatasaray'a gelmek için...'

Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni: 'Galatasaray'a gelmek için...'

2.09.2025 09:49:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Hakan Çalhanoğlu'ndan dikkat çeken beğeni: 'Galatasaray'a gelmek için...'

Transferde adı Galatasaray ile anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sosyal medyadaki bir gönderiyi beğenmesi dikkat çekti.

Galatasaray'ın kadroda katmak için İtalya Ligi takımlarından Inter ile görüştüğü Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyada dikkat çeken bir beğeni yaptı.

İddialara göre Galatasaray ile Inter görüştü, ancak İtalyan yetkililerden transfer için onay çıkmadı.

"GALATASARAY'A GELMEK İÇİN..."

Milli Takım kampına, Inter'i ikna etmek için geç katılan Hakan Çalhanoğlu'nun, istediği sonucu alamadığı kaydedildi.

Yaşanan gelişmelerin ardından, 31 yaşındaki milli futbolcu, sosyal medyada, "Galatasaray'a gelmek için aylardır çabalayan, maaşında ciddi fedakarlık yapıp mevcut takımına rest çeken Hakan Çalhanoğlu'nu 2-3 milyon Euro için almayacaksanız bu da sizin ayıbınız olsun" şeklindeki bir paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

Image

İlgili Konular: #galatasaray #hakan çalhanoğlu #transfer

İlgili Haberler

Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı!
Galatasaray'da Carlos Cuesta ile yollar ayrıldı! Galatasaray'da Kolombiyalı savunmacı Carlos Cuesta, Brezilya ligi ekiplerinden Vasco da Gama'ya kiralandı.
Galatasaray'da ayrılık: Efe Akman
Galatasaray'da ayrılık: Efe Akman Galatasaray'ın genç ismi Efe Akman, İspanya LaLiga 2 takımı Andorra'ya transfer oldu.
Sosyal medya hesabından paylaştı! Uğurcan Çakır Galatasaray'da...
Sosyal medya hesabından paylaştı! Uğurcan Çakır Galatasaray'da... Galatasaray ve Trabzonspor, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın transferi için resmen anlaştı.