Hakan Çalhanoğlu sakatlandı: Inter, Roma'yı tek golle yıktı!
İtalya Serie A' 8. haftasında Inter, Roma'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.
İtalya Serie A 8. hafta karşılaşmasında Roma ile Inter, Olimpico'da karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan taraf 1-0'lık skorla konuk ekip Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golü 60. dakikada Lautaro Martinez attı.
HAKAN ÇALHANOĞLU DEVAM EDEMEDİ
Inter'de milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken yaşadığı sakatlığın ardından 12. dakikada yerini Davide Frattesi'ye bıraktı. Roma'daki milli oyuncumuz Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Inter, ligde 17 puana yükseldi ve lider Napoli'yi takibini sürdürdü. Ivan Juric yönetiminde ligde ilk kez kaybeden Roma, 10 puanda kaldı.
Inter, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Simone Inzaghi'nin ekibi ligde ise gelecek hafta Juventus'u konuk edecek. Roma, perşembe günü Avrupa Ligi'nde sahasında Dynamo Kiev'i ağırlayacak. Juric'in ekibi gelecek hafta ligde ise Fiorentina deplasmanına gidecek.
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