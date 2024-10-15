Hakan Çalhanoğlu'ndan penaltı açıklaması: 'Kayıyor ama...'
UEFA Uluslar Ligi'nin 4. maçında deplasmanda karşılaştığı İzlanda'yı 4-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Hakan Çalhanoğlu maçın ardından konuştu. Çalhanoğlu, "Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum. Kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum" dedi.
A Milli Takım'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İzlanda galibiyeti sonrası açıklamalar yaptı.
Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten çok iyi performans gösterdik. 90 dakika rakibi oynatmamaya çalıştık. Aklım hala penaltıda, kaydığım için üzgünüm. Büyük konuşmak isemiyorum ama kaçırma ihtimalim yok o yüzden ikinci penaltıda da sorumluluğu almak istedim" dedi.
Zor bir maç olduğunu söyleyen kaptan, "Zordu bizim için, zor şartlarda güzel bir performans sergiledik. Herkes çok iyiydi. Sonuna kadar mücadele ettik. Karakterimizi sahaya yansıttık. Bu en önemlisiydi" diye konuştu.
"İKİNCİ PENALTIYI ATINCA..."
Başarılı futbolcu, "Kazanacağımızdan emindim. Oyunun başlangıcında belliydi, çok istedik, bir ilki yapmak istedik. Bizim için güzel oldu. Geri dönüşümüz güzel olacak. En önemlisi de bu" ifadelerini kullandı.
Hakan Çalhanoğlu ayrıca, "Penaltılarda hızımı ayarlarım. Orada kaydım. İkincide de biraz daha kaleciye bakarak vurdum. Kayıyor ama dediğim gibi ikinci penaltıyı atınca çok mutlu oldum" diye konuştu.
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