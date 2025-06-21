Hakan Çalhanoğlu transferi Victor Osimhen'e bağlı!

Leroy Sane transferiyle ses getiren Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu ismi de gündem düşmüyor.





İtalyan basını, Galatasaray'ın Inter'e 20 milyon euro teklif ettiğini belirtirken Hakan Çalhanoğlu'nun sarı-kırmızılılara gelmek için pazarlıklara dahil olduğunu ifade etti.





Ancak Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu'nun geleceği tamamen Victor Osimhen'e bağlı. Sarı-kırmızılıları, Victor Osimhen'i transfer etmesi durumunda yüksek bir mali yük bekliyor.





Hürriyet'te yer alan habere göre, Galatasaray, Osimhen'i renklerine bağlarsa transferde stratejisini tamamen değiştirecek.





Bu nedenle sarı-kırmızılılar, Hakan Çalhanoğlu dahil birçok futbolcunun transferi için bekleme kararı aldı.



