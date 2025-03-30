Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna cevap: 'Benim için şereftir'

Inter ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a olası transferiyle ilgili soruya cevap verdi.

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sorusuna cevap: 'Benim için şereftir'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 14:33

Inter ve A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, kulübündeki geleceği ve olası Galatasaray transferine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu kariyerine ilişkin Sabah'a dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Hakan Çalhanoğlu, "Galatasaraylı olduğunuz ve o formayı bir gün giymek istediğinizi biliyoruz. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Inter'de çok mutluyum" cevabını verdi.

31 yaşındaki futbolcu açıklamasının devamında Galatasaray'a da açık kapı bıraktı.

Hakan Çalhanoğlu konuşmasının devamında, "Zaman neyi gösterir bilemeyiz. Bir gün Galatasaray forması giymek benim için şereftir" dedi.


Etiketler: #galatasaray #hakan çalhanoğlu #transfer

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