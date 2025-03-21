Hakan Çalhanoğlu'ndan Arda Güler için flaş transfer açıklaması
Inter forması giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ile ilgili çıkan Inter iddialarına cevap verdi. Çalhanoğlu, milli futbolcuyu Inter'de görmek istediğini söyledi.
A Milli Takım, Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ı 3 golle geçerken rövanş için büyük avantaj sağladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan ay-yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler hakkında çıkan Inter iddialarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları şöyle:
"Arda çok önemli bir oyuncu, hem de çok sevdiğim bir kardeşim. Bunu herkes biliyor. Tabii ki isterim, bize gelsin oynasın.
Sonuçta kaliteli oyuncuları herkes ister. Ama onun durumu orada nasıl bilmiyorum.
O yüzden de fazla karışmak istemiyorum çünkü sonuçta kendisi bilir.
Tabii ki önerim daha fazla oynaması, hak ediyor. İnşallah gelir ama henüz doğru mu yanlış mı onu bilmiyorum."
Etiketler: #arda güler #hakan çalhanoğlu #inter
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