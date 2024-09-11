Hakan Çalhanoğlu'ndan Galler ve İzlanda maçlarında büyük fedakarlık!
A Milli Futbol Takımı Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Galler ve İzlanda maçlarında sakatlığına rağmen forma giymek istediği ortaya çıktı.
Galler ve İzlanda ile karşılaşan A Milli Takım'da kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı fedakarlık ortaya çıktı.
SAKATLIĞINA RAĞMEN FORMA GİYDİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Galler maçından önce sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu sadece 1 idmana çıkmıştı. Ancak Çalhanoğlu, takımın 10 kişi kalmasından sonra kendisine ihtiyaç olduğu için sakatlığına bakmadan formayı giydi.
"GİDEBİLDİĞİM YERE KADAR OYNARIM"
Milli futbolcu, İzlanda maçında ise sol adelesindeki ağrıya rağmen 45 dakika sahada kaldı.
Yıldız futbolcunun, "Gidebildiğim yere kadar oynarım" diyerek sahaya çıktığı belirtildi.
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