Hakan Çalhanoğlu'ndan resital: Inter 10 kişi kalan rakibine acımadı!

Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, İtalya 1. Futbol Ligi'nin 34. haftasında kendi sahasında ağırladığı Torino'yu 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2024 - 15:40
Hakan Çalhanoğlu'ndan resital: Inter 10 kişi kalan rakibine acımadı!
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İtalya Serie A'nın 34. haftasında Inter, sahasında Torino ile karşı karşıya geldi. Ligde şampiyonluğu önceki hafta garantileyen Inter, Guiseppe Meazza'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Inter'e galibiyeti getiren golleri milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu attı. Hakan, 56. ve 60. dakikada penaltıda ağları havalandırdı.

TORİNO 10 KİŞİ KALDI

Milli yıldız, bu golleriyle birlikte bu sezonki gol sayısını 13'e yükseltti. Hakan, iki golünün ardından 63. dakikada yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Torino'da Adrien Tameze 49. dakikada VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Inter, ligde puanını 89'a yükseltti. Torino, 46 puanda kaldı.

Şampiyon Inter, ligin bir sonraki haftasında Sassuolo deplasmanına gidecek. Torino sahasında Bologna'yı ağırlayacak.


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