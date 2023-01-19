Hakan Çalhanoğlu'ndan Zlatan Ibrahimovic'e gönderme

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 13:05

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 13:05

Inter'li Hakan Çalhanoğlu, Milan'ı 3-0 yenip İtalya Süper Kupası'nı kazandıkları maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı. Hakan Çalhanoğlu açıklamalarında isim vermese bile, Zlatan Ibrahimovic'e gönderme yaptığı ortaya çıktı.

Çalhanoğlu maç sonu röportajında oynadıkları oyun ve aldıkları skorla ezeli rakiplerine büyük üstünlük kurduklarını belirterek, "Benim için çok önemli bir kupa kazandık. Takım arkadaşlarıma ve taraftarımıza teşekkür ederim. Aldığımız 3-0'lık skorla tartışılacak bir şey olmadığını göstermiş olduk" diye konuştu.

Hakan Çalhanoğlu

ZLATAN IBRAHIMOVIC'E GÖNDERME

Milli futbolcu, "Geçen yıl Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında sana yaptığı küçük düşürücü tezahüratlara cevap verdiğini söyleyebilir miyiz?" sorusuna ise şu cevabı vererek İtalyan medyasının gündemine oturdu:

"Geçen seneki şampiyonluk kutlamalarındaki olaylar benim için zordu. Tabii ki her zaman sessiz kalmayı tercih ederim. Beklemediğim şeyleri görmek benim için çok kötüydü. 'Karma' ortaya çıktı, bu skora saygı duymaları lazım. Bugün Milan'ı silip süpürdük"

Zlatan Ibrahimovic

IBRAHIMOVIC ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINDA MESAJ İSTEMİŞTİ

Zlatan Ibrahimovic, geçen sezon 11 yıl sonra gelen tarihi şampiyonluğun kutlamalarında Milan taraftarlarından Hakan Çalhanoğlu'na mesaj göndermelerini istemişti. Deneyimli oyuncu, "Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim... Duymuyorum! Haydi Hakan için mesaj gönderelim..." diyerek milli futbolcuyu hatırlatmıştı.

Milan'da bir dönem birlikte oynayan Zlatan Ibrahimovic - Hakan Çalhanoğlu ikilisinin arasındaki gerginlik eskiye dayanıyor. Zamanında aralarından su sızmayan takım arkadaşlarının yakınlığı, Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transfer olmasının ardından bozulmuştu.

Ibrahimovic son çıkardığı kitabı Adrenalina'da Hakan Çalhanoğlu'ndan da bahsetmiş ve milli futbolcunun kendisi sayesinde sınıf atladığını öne sürmüştü. İsveçli yıldız ayrıca, Hakan Çalhanoğlu'nun Christian Eriksen'in trajik durumundan faydalandığını iddia etmişti.