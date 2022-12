Milli futbolcular Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Cristiano Ronaldo'ya destek

Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral ve Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Portekiz'in Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 mağlup olarak elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.

Daha önce Juventus'ta Ronaldo ile takım arkadaşlığı yapan milli futbolcu Merih Demiral, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu sonuç hiçbir şeyi değiştirmez. Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ve her zaman da öyle kalacak. O, benim ve birçok insanın kahramanı" ifadelerini kullandı.

This changes nothing. He is the GOAT and will forever be. Hero of me and many of us. #Cristiano