Milli futbolcular Merih Demiral ve Hakan Çalhanoğlu'ndan Cristiano Ronaldo'ya destek

11 Aralık 2022 Pazar, 14:58

Serie A'da Atalanta forması giyen Merih Demiral ve Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Portekiz'in Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a 1-0 mağlup olarak elenmesinin ardından Cristiano Ronaldo'ya destek oldu.

Daha önce Juventus'ta Ronaldo ile takım arkadaşlığı yapan milli futbolcu Merih Demiral, Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu sonuç hiçbir şeyi değiştirmez. Cristiano Ronaldo gelmiş geçmiş en büyük futbolcu ve her zaman da öyle kalacak. O, benim ve birçok insanın kahramanı" ifadelerini kullandı.

This changes nothing. He is the GOAT and will forever be. Hero of me and many of us. #Cristiano — Merih Demiral (@Merihdemiral) December 10, 2022

Bir diğer milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "İnsanlık tarihinin en büyük sporcularından biri olduğu gerçeği ne olursa olsun değişmeyecek. 16-17 yıl istikrarlı şekilde bu seviyede performans çılgınlık derecesinde fedakarlık gerektiriyor" dedi.