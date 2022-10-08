Hakan Keleş: 1 puan kazanabilirdik ama VAR'dan döndü
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Beşiktaş karşısında kazanacak oyunu oynamadıklarını belirterek, "Öncelikle kazanacak bir oyun oynamadık. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı biraz daha toparladık. Pas hatalarımız var. Bunun zeminden de kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş mücadeyi değerlendirdi.
Beşiktaş karşısında iyi oynamadıklarını söyleyen Hakan Keleş, "Öncelikle kazanacak bir oyun oynamadık. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı biraz daha toparladık. Pas hatalarımız var. Bunun zeminden de kaynaklandığını düşünüyorum. İlk yarı istedğimiz oyunu sergileyemedik. Rakibimiz kadro kalitesi çok güçlü bir takım. Üzüntülüyüz. 1 puan kazanabilirdik o da VAR'dan döndü" dedi.
Karşılaşmada yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Hakan Keleş, ilerleyen haftalarda alınan kötü sonuçları telafi edeceklerini belirtti, "Eksik şeylerimiz çok. Bugün birçok şeyi iyi yapamadık. Rakip de etkili olamadı. Duran toplara önlem alamadık, gol de oradan geldi. Girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Telafi edeceğiz. Güçlü camialara karşı iyi sonuçlar alıyorduk ama bugün olmadı. Seyircimizi üzdük. Seyircimiz bize güvensin. Daha iyi şeyler yapacağımızı ümit ediyorum."
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