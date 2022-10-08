Giresunspor - Beşiktaş maçında tartışılan ofsayt pozisyonu!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 90. dakikasında Giresunspor'dan Oğulcan Çağlayan'ın golü ofsayt kararıyla iptal edilince yeşil-beyazlılar bu karara itiraz etti.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 22:23
Giresunspor - Beşiktaş maçında tartışılan ofsayt pozisyonu!
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Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 yendi. Giresunspor, sahasında ağırladığı Beşiktaş karşısında 90. dakikada Oğulcan Çağlayan ile golü buldu ancak VAR uyarısı sonrası gol iptal edildi.

Maçın son dakikalarında eşitlik için rakip kaleye yüklenen Karadeniz temsilcisi, savunmanın arkasına sarkan Oğulcan'ı topla buluşturdu ve 26 yaşındaki futbolcu, topu ağlara gönderdi. Ancak VAR izlenen pozisyon sonrası bu gol geçerli sayılmadı.

Giresunspor cephesi bu karara yoğun itirazda bulundu.


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