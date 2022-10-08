Giresunspor - Beşiktaş maçında ilginç karar: Önce gol kararı sonra penaltı
Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısıyla eşine az rastlanır bir karar verdi.
Spor Toto Süper Lig’in 9. haftasında Bitexen Giresunspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı.
Karşılaşmanın 16. dakikasında sağ kanattan Beşiktaş’ın kullandığı serbest vuruş sonrası Giresunspor ceza sahası içinde büyük bir karambol meydana geldi. Yaşanan karambolde topa en son dokunan isim olan Tayyip Talha Sanuç, ağları havalandırdı.
Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, pozisyon sonrası orta noktayı gösterdi. Ancak oldukça uzun süren Video Yardımcı Hakem (VAR) kontrolü sonrası Yaşar Kemal Uğurlu’nun pozisyonu izlemesi tavsiye edildi.
GOL İPTAL OLDU, PENALTI KARARI ÇIKTI
Yaşar Keman Uğurlu, yeniden izlediği pozisyon sonrası Beşiktaş’ın golünü iptal ederek penaltı noktasını işaret etti. Uğurlu, pozisyon öncesinde Wout Weghorst’a yapılan hareketin faul olduğuna kanaat getirdi.
Bunun üzerine penaltı noktasına gelen Weghorst’un vuruşu Onurcan Piri’nin müdahalesi sonrası direkten döndü. Yaşar Kemal Uğurlu, penaltı vuruşu sonrası itirazlarını devam ettiren Giresunspor ve Beşiktaş kulübesine sarı kart gösterdi.
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