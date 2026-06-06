Hakan Safi kürsüde isim vererek açıkladı: 'Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood...'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında konuştu.

Hakan Safi açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz eylül ayında adaylık kararını verdikten sonra çok sevdiğim Fenerbahçem için kendime hiçbir limit koymadım. Adaylık konusunda da bir dakika bile tereddüt etmedim. Kulübüme hizmet etmek için kollarımı sıvadım, sıvıyorum. Bizlere göre Fenerbahçemizin kaybedecek artık 1 dakikası bile yok. Aylarca çalıştık. Avrupa'nın farklı kulüplerini, farklı futbol modellerini ve kültürlerini inceledik. Çok önemli futbol adamlarıyla bir araya geldik."

'LUIS SUAREZ, MERİH DEMİRAL VE MASON GREENWOOD...'

"Milan'ın şampiyonluk hasretini bitiren sevgili Paolo Maldini ile Fenerbahçemizin durumunu ve hedeflerini belirledik. Fenerbahçemizin istediği coşkulu futbolu sahaya nasıl yansıtacağımızı kararlaştırdık. Haftalar önce transfer temaslarımız başladı. Şu ana kadar 3 oyuncuyla anlaşma sağladık. Luis Suarez, Merih Demiral ve Mason Greenwood... Bu anlaşmaları yaparken çok çok ince düşündük. Fenerbahçelilerin beklentilerini karşılayacak isimleri özenle seçtik. Ben verdiğim hiçbir sözden dönmem. Benim için söz ağızdan bir kere çıkar. Öyle olduğunu da kampanya boyunca sizlere gösterdik."

'ISLAK İMZA OLDUĞU ZAMAN SİZLERİN HUZURUNA GETİRECEĞİM'

"İki tane yöneticimiz yok arkadaşlar. Nerede biliyor musunuz, Londra'da bekliyorlar, ıslak imza olduğu zaman sizlerin huzuruna getireceğim. Gelecek hafta mazbatayı alınca göreceksiniz, açıkladığımız her isim sizlerin yanında olacak. Çok yorulduk, çok yıprandık, çok da bölündük farkındayım. Günlerdir binlerce Fenerbahçeliyle bir araya geldik, herkesle dertleştik, hepsinin beklentilerini dinledik. 12 yıldır şampiyon olamıyoruz. Artık sabrınız kalmadı, biliyorum. Biz seçildiğimiz takdirde bu hasretin 13 yıla çıkmayacağının sözünü veriyorum. Biz Fenerbahçemizi şampiyon yapacağız. Bu hedefimize kimsenin engel olmasına izin vermeyeceğiz. Tarihin gelmiş geçmiş en iyi kadrosunu kuracağım."

'FENERBAHÇEMİZİN TARİHİNDE ÇALINAN BİRÇOK ŞAMPİYONLUK VAR'

"Bana kampanya sürecinde 'yapı meselesi' soruldu, nasıl başa çıkacaksın diye. 'Fenerbahçe'nin haklarını koruyabilecek misiniz?' sorusu çok soruldu. Fenerbahçemizin tarihinde çalınan birçok şampiyonluk var. Bunun farkında olmamız gerek. Biz, teknik direktörümüzün, futbolcularımızın, futbolcularımızın emeklerini korumakta zorlandık maalesef. Rakiplerimiz adeta cirit attı. Çünkü niye? Meydan boştu! Kıymetli Fenerbahçeliler, ben geçmişi konuşmayı seven birisi değilim. Olan oldu. Geri dönme imkanımız yok. Ben temsil ettiğim geleceği konuşmanın daha değerli olacağını düşünüyorum."

'SAHA DIŞINDAKİ ENGELLERİ TEKER TEKER KALDIRACAĞIZ'

"Saha dışındaki engelleri teker teker kaldıracağız. Kurtlar Vadisi dönemleri geride kaldı. Devir değişti. Benim olduğum yerde Fenerbahçe'nin çeyrek puanını dahi almaya kimseye cesaret edemeyecek.

Bu güzide camianın bel kemiği taraftarına seslenmek istiyorum. Yağmur çamur demeden gelip takımınızı desteklediniz. Her deplasmanda yanımızda oldunuz. Branş fark etmeksizin yanımızda oldunuz. Bazen hüzün vardır bazen mutluluk. Son dönemde futbolda istediğimiz mutluluğu yaşayamadık. Sizlere söz veriyorum, teveccüh gösterip bizi seçtiğiniz takdirde gelecek mayıs ayında nasıl bir kutlama yapacağımızı tüm dünyaya göstereceğiz.

Bizler Fenerbahçe'nin gücünü yeniden herkese göstereceğiz. Bugün Sayın Yıldırım ile seçimde rakibiz. Yarın 7 Haziran'da bir başkan seçilecek. 8 Haziran'da hepimiz çubuklu için mücadelemize devam edeceğiz.

Bugün efsane başkanımızla rakibiz ancak gerçek rakibimizi unutmayalım. Ben unutmam. Hakem seminerlerine rakip takım adıyla katılan hakemleri, fikstüre ayar çekenleri, kutlamalarda bize küfreden teknik direktörleri, Fenerbahçe'ye sallayarak reyting alanları, ilmek ilmek işleyerek yolumuza türlü türlü engel çıkaranları bu kardeşiniz unutmaz."

'MASAYSA MASAYI KIRARIM, YAPIYSA YAPIYI BOZARIM'

"Sizler de hafızanızı taze tutun. Rehavete yer yok. Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız. Seçildiğimde ne yapı ne kirli lobi ne de kollanan rakipler olacak. Hiçbirine izin vermeyeceğim. Bizler imtiyaz, eşit şartlarda mücadele istiyoruz. Buna da kimse engel olamayacak. Masaysa masayı kırarım, yapıysa yapıyı bozarım.

Bugüne kadar kimsenin hakkımı yemesine izin vermedim. Söz konusu Fenerbahçe olursa da hiç izin vermem. Gençliğim, enerjim, servetim, her şeyim Fenerbahçeme feda olsun. Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak.

'HİÇBİR LİMİTİM YOK, PARA PUL UMURUMDA DEĞİL'

"Aziz Bey ifade etti, ben sokaklardan geliyorum. Kasımpaşa'da büyüdüm. Yatılı okulda okudum. Disiplini öğrendim. Ufkum açıldı. ABD'de de MBA yaptım. Kıymetli Fenerbahçeliler, 18 yaşımda babamı kaybettim, mekanı cennet olsun. İmtiyazlı bir çocuk değildim. Hiçbir şey bana peşin verilmedi. 14 yaşımda girdiğim çalışma hayatımda tırnaklarımla kazıyarak milyar dolarlık şirketler kurdum. Ailem için yaptım. Şimdi sarı lacivertli ailem için yapma zamanı. İnanın sizler için hiçbir limitim yok. Para pul umurumda değil. Çocuklarımla caddede kutlayacağım bir şampiyonluğa paha biçmem imkansız.

Çocuklarımızın yüzlerini hep beraber güldüreceğiz. Biz şampiyon olacağız, bir seri başlatacağız. Hiç kuşkunuz olmasın, Fenerbahçe dönemi başlıyor ve bizi hiç kimse durduramayacak hiç kimse!

Kongre üyelerimiz, bir seçim yapacaksınız. Geçmişle gelecek arasında çok kritik bir seçim. Fenerbahçe geçmişin sorunlarında takılı mı kalacak, geleceğin başarılarıyla mı coşacak karar vereceksiniz. O kadar enerjim yok diyen mi ne pahasına olursa olsun, canla başla çalışacağım diyen mi siz seçeceksiniz.

Bir yıldız yeter diyen mi yoksa dünya yıldızlarını getirdim diyen mi sizlerin tercihi olacak. Değerli Fenerbahçeliler, en büyük yük sizlerin omuzunda. Fenerbahçe'nin kaybedecek 1 dakikası yok. Bir seneyi daha rakibimizin şampiyonluğunu izleyerek geçiremeyiz. Bu büyük camiamızın hiç kimseye borcu yok. Kimsenin de malı değil."

STADYUM AÇIKLAMASI

"Kulübümüz için çok önemli projelerimiz var. İşimiz sadece transfer değil tabii ki. Öncelikli diğer konumuz stadyum. Stadyum projesini geçen sene bizler geliştirdik. Stadyumumuzu kendi yerinde, Papazın Çayırı'nda 64.500 kişilik kapasiteye çıkartacağız. Bunu da ilk sezonumuzda şampiyon olduktan sonra yapacağız. Stadyumumuzun mayıs ayına yetişmesi mümkün değil. Rakibimiz kampanyasını önce şampiyonluk sonra stadyum diyerek başladı, güzel. Sonra mayıs ayında bitireceğiz dedi. Şimdi söylemi 'izinler alınırsa...' diye değişti. Kimsenin sizleri yanıltmasına izin vermeyin. Kutsal oylarınızı ona göre verin.

Tesisler... Kulübümüzün durumuna yakışmayan bir durum da tesislerimiz. Fenerbahçelilerin birlikte yaşayabileceği kaliteli yaşam alanları sunmalıyız. Maltepe çok kritik. Fenerbahçe altyapısı son zamanlarda çok önemli yıldızlar çıkardı. Buna devam etmemiz, daha verimli tesisler inşa etmemiz gerekiyor."

'AMATÖR ŞUBELERDE GEREKEN NEYSE O DESTEĞİ VERECEĞİZ'

"Amatör şubelerle ilgili çok soru geldi. Şube kapatmaya, bütçe küçültmeye gelmiyoruz. Eski yöneticimiz Hulusi Bey, 'voleybolda 15 milyon Euro açık olacak, hesabını ona göre yap' dedi. İçiniz rahat olsun, hiçbir çekincemiz yok. Amatör şubelerde gereken neyse o desteği vereceğiz.

Basketbolla ilgili düşüncemiz net. Profesyonellerimizden memnunuz. Şubelerimiz çok iyi gidiyor. Daha çok destek vereceğiz, merakınız olmasın.

Fenerbahçemizin vizyonu, Ulu Önder Atatürkümüz'ün ilkelerine sadık sporcular yetiştirmektir. Buradan Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarına seslenmek istiyorum, aklınızda hiçbir endişe olmasın. Bizler rövanş duygularıyla gelmiyoruz. Kimsenin işi konusunda da bir sorun yaşanmayacak. Her kim ki işini iyi yapıyorsa yoluna devam edecek. Özlük hakları konusunda da yaşanan sıkıntıları çözeceğiz. Branşlar arasındaki dengesizlikleri ortadan kaldıracağız."