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Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedeli belli oldu

Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedeli belli oldu

6.06.2026 20:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedeli belli oldu

Marsilya'nın Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin anlaşmaya vardığı Mason Greenwood'un bonservis bedelini belirlediği iddia edildi.

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Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, Marsilya'dan Mason Greenwood için anlaşmaya vardı. Safi başkan seçilmesi halinde İngiliz oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Öte yandan Fransız ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için istediği ücretin belli olduğu öne sürüldü.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Marsilya, Mason Greenwood için 50 milyon Euro bonservis bedeli ve 5 milyon Euro bonus istiyor.

Fransız ekibi, elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Manchester United'a ödeyecek. Marsilya, Greenwood'u 26 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı.

Mason Greenwood, Marsilya'da 81 maçta 48 gol, 17 asistlik katkı verdi.

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