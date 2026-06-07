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Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı: Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu için açıklama

Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı: Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu için açıklama

7.06.2026 15:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Hakan Safi anlaştığını açıklamıştı: Inter cephesinden Hakan Çalhanoğlu için açıklama

Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıkladı. Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio'dan da Hakan Çalhanoğlu için açıklama geldi.

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Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, Inter'den milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını açıkladı.

Fenerbahçe'deki olağanüstü genel kurulda oy vermek için stadyuma gelen başkan adayı Hakan Safi, "Bir transfer daha bitti, biliyorsunuz değil mi? Hakan Çalhanoğlu transferini açıkladık işte!" dedi.

Hakan Safi ve ekibi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı ve transferin gerçekleşmesi için gerekli zeminin hazırlandığı belirtildi.

Transferin resmiyet kazanması, yapılacak başkanlık seçiminin sonucuna bağlı. Hakan Safi'nin başkanlık yarışını kazanması halinde Hakan Çalhanoğlu transferinin kısa süre içerisinde kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

HAKAN SAFİ CEPHESİNDEN PAYLAŞIM

Hakan Safi'nin X'teki seçim hesabından Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de şampiyonluk sonrası kutlamalarda açtığı "Made in Romania" şarkısı paylaşıldı.

MENAJERİ DE AÇIKLADI: "ANLAŞTIK"

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri de konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız" ifadeleri kullanıldı.

SEZON PERFORMANSI

Inter'de geride kalan sezonda 30 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

INTER'DEN AÇIKLAMA

Inter Sportif Direktörü Piero Ausilio, konuyla ilgili konuştu. Ausilio, "Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istiyoruz. Kendisi sözleşmeli bir oyuncu ve Fenerbahçe'den yapılan bu açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağını düşünmüyorum" dedi.

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