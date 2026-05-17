İtalyan efsaneden Hakan Çalhanoğlu iddiası: 'Bunu yıllardır söylüyorum...'

17.05.2026 17:17:00
İtalyan futbolunun efsane golcülerinden Christian Vieri, Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun dünyanın en iyi beş orta sahasından biri olduğunu söyledi.

Serie A'da şampiyon olan İnter’in başarılı geçen sezonunu değerlendiren Christian Vieri, siyah mavili takımın yıldızı Hakan Çalhanoğlu’nun performansına övgüler yağdırdı.

Türk futbolcunun dünya futbolunun en özel orta sahalarından biri olduğunu söyleyen Christian Vieri, TRT Spor'a verdiği röportajda şu yorumu yaptı: 

"Ben bunu yıllardır söylüyorum; Çalhanoğlu dünyanın en iyi ilk beş orta sahasından biri. Olağanüstü bir oyuncu. Hem sol ayağını hem sağ ayağını mükemmel kullanıyor, gol atıyor, gol attırıyor, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip. 50-60 metrelik pasları dünyada çok az oyuncuda var. Gerçekten onun seviyesinde çok az futbolcu bulunuyor."

"TÜRKİYE ÇOK İYİ BİR DÜNYA KUPASI GEÇİRECEK"

Açıklamalarında Türkiye Milli Takımı’na da değinen Vieri, ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella'nın takım üzerindeki etkisinin çok önemli olduğunu ifade etti.

İtalyan futbol adamı, "Türkiye’nin çok iyi bir kadrosu ve önemli oyuncuları var. Montella genç, çok zeki ve başarılı bir teknik adam. Takımı iyi organize ediyor ve oyuncularla güçlü iletişim kuruyor. Bence Türkiye çok iyi bir Dünya Kupası geçirecek" ifadelerini kullandı.

