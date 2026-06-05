Hakan Safi'den Aziz Yıldırım'a gönderme: 'Seçimi kaybettiğinden beri...'

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, HT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sarı lacivertliler için hedeflerini açıklayan Safi, yarıştaki rakibi Aziz Yıldırım'a göndermede bulundu.

Hakan Safi, Fenerbahçe başkan adaylığını ateşten gömlek olarak değerlendirdi.

Safi, "Cesaretli birisiyiz. Fenerbahçe'mizin tarihin en iddialı kadrosunu kuracağımı söyledim. Doğrudur, kurmaya da başladık. Seneye aday olsam daha mantıklıydı ama ateşten gömleği giydim. Fenerbahçe'de de kendi becerdiğim işlerle beraber burada da bir şeyler yapabileceğimizi hissettim, gördüm ve kendi oyunumu kurmak için de Fenerbahçe'de başkanlık makamına talip oldum. Şimdi bu oyunu benim yöntemlerimle kuracağız, benim ve arkadaşlarımın yöntemleriyle kuracağız" dedi.

FENERBAHÇE'DE NELER YAPILACAK VE NELER YAPILMAYACAK?

“Neleri yapmayacağız? Bir kere camiamıza yukarıdan bakmayacağız, kibirli olmayacağız. Herkesi dinlemeye çalışacağız. Kimseyi de ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklamaya çalışacağız. Fenerbahçelileri hep ötekileştirme var. O onun adamı, bu bunun adamı, o onun adamı diye bizi ne yazık ki parçalara böldüler. Atı alan Üsküdar'ı geçiyor, biz hala içimizdeki o kavgayı bitiremedik hala. Ama sıkıldık artık.”

FENERBAHÇE'DE LİMİT VAR MI?

"Bana diyorlar ki, 'Kontratı yok.' Kontratı yanımda getirdim, akşam açıklayacağım bunları da. Ben işimi ıslak imza atmadan söylemem. Benim hayatım öyledir. Sözü verdiğim zaman da sözümden asla dönmem, dönen adamlarla da çalışmam.

Bize, "Limit yok, getiremezsin! Parayı nasıl sokacaksın?" diyorlar. Allah'tan dertlerimiz böyle; "Para yok" demiyorlar da "Parayı nasıl sokacaksın?" diyorlar. Geçmişte Kerem Aktürkoğlu ile ilgili nasıl yaptıysak, yine yapacağız.

Taraftarlarımız rahat olsun. Bu işi yapacak maddi ve manevi gücümüz var. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.

Kerem Aktürkoğlu transferinden sonra seçimi kaybettik. Bana, "İstiyorsan bu transferin sorumluluğunu bırak." dediler. Ben de Fenerbahçe camiasına vermiş olduğum sözden dolayı, "Söz, paradan değerlidir." dedim ve transferin tüm yükümlülüklerini yerine getirdik."

AZİZ YILDIRIM'A GÖNDERME

"Rakibimize bakın. 2018'de seçimi kaybettiğinden beri hiç güzel bir şey söyledi mi? Ne Ali Koç için ne de Sadettin Başkan için...

Bir tane loca mı aldı, bir tane sponsorluk mu yaptı?

Ben 10 yıldır Fenerbahçe'nin emrindeyim."

"YAVAŞ YAVAŞ AÇIKLAYACAĞIZ"

"Ben iki seçim geçirdim biliyorsunuz. Birini kazandık, birini kaybettik. Dolayısıyla teşkilatlanmanın da doğru olduğunu düşündüğüm için de ilk defa 185 derneğimizden grupları buralara soktum. Çok eleştirildik ama benim inandığım model buydu. Ne yaptık? Hem akil adamlar yaptık, YK'da iş insanları yaptık, finansçılar yaptık, hukukçular yaptık, kadınlardan birilerini aldık ve derneklerden birilerini aldım. Böylece konsey dediğimiz konsey yönetimi yaptık. Aynısını da Futbol A.Ş.'de de yapmaya çalıştım. Onu da yavaş yavaş açıklayacağız.

Sadettin Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Oryantasyonlarımızı yapmamız için bize gerekli fırsatları verdi. Kulübü zaten biz, sorunlarını, dertlerini, finansının ne olduğunu biliyorduk. Tekrar üstüne bir oryantasyon daha yaptık.

Biz ilk önce dünya yıldızlarımızı getirelim, yerli yabancı da; sonra derdimiz hangi topçunun gideceği olsun, onları yapmak daha kolay. Ne dedim ben? İki tane dünya yıldızı yerli, iki üç tane de dünya yıldızı yabancı diye söyledik. Dolayısıyla bunları getirmek de kolay değil, ben bunlarla aylardan beri biz çalışıyoruz bunlarla."

"BEN DE KENDİ BİLDİĞİM YOLDA DEVAM EDİYORUM"

“Ben dedim ki, 'Türkiye Ligi'ni bilen hoca' dedim. Tanımını da yaptım, sonra da bombayı sizlere bıraktım. Siz de sağ olun, aylardan beri bunlarla konuşuyorsunuz. Ben de kendi bildiğim yolda devam ediyorum. Biz tabii ki hedeflerimiz, hayallerimiz 1+3 yıl. Ama ilk önce Fenerbahçe'mizin ilk yılında şu şampiyonluk sıkıntısını ortadan kaldırmamız lazım. O yüzden ortaya attığım iddia doğruydu, kendi adıma hala aynı yerdeyim: 'Türkiye Ligi'ni bilen hoca'.”

“Maldini gibi kişileri Türk futbolunda çoğaltmamız lazım. İleride, bakarsınız Maldini ile Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir kulüp satın alırız. Benim bir projem var. Fenerbahçe'ye Anadolu’da beş, Belçika veya Portekiz’de de bir takım satın alacağım. Fenerbahçe her zaman futbolcu alıp, yetiştirip ve satabilen bir yapı içinde olmalı.”

MERİH DEMİRAL VE LUİS SUAREZ TRANSFERİ

"Futbolcularla konuşup anlaşırken, kulüpleriyle de görüşüyoruz. Onların da bu işlerden haberi var ama birileri bunları manipüle etmeye çalışıyor. Seçimi aldığım an bunları kontrata dökeceğim."