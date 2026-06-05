Hakan Safi'den transfer açıklaması: 'Bu akşam bir sürprizimiz olacak'

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, sarı lacivertli kulübün 7 Haziran Pazar günü yapılan kongresi öncesinde açıklamalarda bulundu.

beIN Sports' konuk olan Hakan Safi'nin açıklamaları şöyle:

"Ben 15 ay yöneticilik yaptım Ali Koç başkanlığında. 1999'dan beri Fenerbahçe'nin kongre üyesiyim. Bir gün bu göreve talip olursam diye her gün kendimi hazır hissettim. Yöneticiliğim döneminde 2 seçim geçirdim. 53 yaşındayım ve 13 yaşından beri ticaret yapıyorum. Yönetim kurulu listemde iş insanları, hukukçular, kadın üyelerimiz, teşkilatlarımızdan arkadaşlarımız var. Böyle bir karma yönetim oluşturduk. Bir de akil adamlar grubu oluşturacağız. Cemil Turan, Abdullah Kiğılı, Uğur Dündar gibi isimler her ay toplantı yapacağız ve Fenerbahçe'nin durumunu konuşacağız"

"64 BİN 500 KİŞİLİK STAT İÇİN ONAY ALDIK"

“Stadyumun 64 bin 500 kişiye çıkarmak için onayımızı aldık. İnşallah stadımızı 2027 Mayısı'nda startını vererek 1.5 yıl içerisinde büyüteceğiz. Stadın çatısını kaldırarak bu büyümeyi gerçekleştireceğiz.”

“FENERBAHÇE'Yİ 2050 YILINA HAZIRLAYACAĞIZ”

"Biz hesaplarımızı 1+3 yıla göre yapıyoruz. Olağanüstü seçimlerden yorulduk. Kendi ticari ve sosyal hayatımda başarılı olduğum gibi bu işte de başarılı olacağıma inanıyorum. Bizler Fenerbahçe'nin kongre üyeleri olarak kulübümüzü 2050 yılına hazırlamamız gerekiyor."

"MALDINI BUGÜN TÜRKİYE'YE GELİYOR"

"Mourinho ile 1.5 yıl çalıştım. Benim gözümde dünyanın en iyi 3 hocasından birisi. Bu işe sabır göstermemiz lazım. Yöneticilik yaptığım dönemlerde kendime bir futbol aklı yerleştirmeye çalıştım. Maldini bugün Türkiye'ye geliyor. 'Senin kampanyanda yanında olmak istiyorum pazar gününe kadar' dedi. Maldini bizim futbol yüzümüz. İki topçuya kendi telefon açtı, hiç görevi olmamasına rağmen."

“BU AKŞAM DA BİR SÜPRİZİMİZ OLACAK”

"Fırsat transferlerini ağustos ayından değil, bugünden yapmak istiyoruz. Kilit noktalara transfer yapmak istiyoruz. Sporting'in gol kralı oyuncusuyla (Luis Suarez) anlaştık. Tabii ki kulüpleriyle de görüştük. Merih Demiral'la görüştük. Mazbatayı aldıktan sonra bunların hepsini resmi imzaya götüreceğiz. Bu akşam da bir sürprizimiz olacak. Kum saati çalışmaya başlasın."