Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Portekiz devi Porto'yu ziyaret etti. Safi, Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakan Safi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünya futbolunda hem teknik direktör hem de başkanlık yapmış ender ve kıymetli isimlerden arkadaşım FC Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas’ın misafiri olarak geldiğimiz Porto’da; futbol ve iş dünyasına dair sohbetler yaptığımız yemekte bir araya geldik.

Andre’ye yakın ilgisi ve samimiyeti için teşekkür eder, kendisine şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."