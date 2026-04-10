Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakan Safi'den Porto'ya sürpriz ziyaret

10.04.2026 20:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Portekiz devi Porto'yu ziyaret etti. Safi, Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas ile bir araya geldiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Hakan Safi konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Dünya futbolunda hem teknik direktör hem de başkanlık yapmış ender ve kıymetli isimlerden arkadaşım FC Porto Başkanı Sayın Andre Villas-Boas’ın misafiri olarak geldiğimiz Porto’da; futbol ve iş dünyasına dair sohbetler yaptığımız yemekte bir araya geldik.

Andre’ye yakın ilgisi ve samimiyeti için teşekkür eder, kendisine şampiyonluk yolunda başarılar dilerim."

İlgili Konular: #porto #Andre Villas-Boas #Hakan Safi

