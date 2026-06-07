Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe sözleri: 'Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak...'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın, Fenerbahçe seçimi ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Yüksel Yıldırım'a açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Yüksel Yıldırım yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe bugün başkanını belirleyecek. Boş vaatler vererek taraftarı kandırmak, kulüpleri zarara uğratıyor. Bu ekonomide taraftarı kandırmak hiç yakışmıyor insanlara" dedi.

"EĞER DEVLETİMİZ KULÜPLERE YARDIM EDİYORSA..."

Ayrıca Yüksel Yıldırım, "Yapılmamış transferleri yapılmış gibi göstermek... Göreceğiz, bakacağız. O paralar nasıl bulunup ödenecek? Bakacağız. Devlet bunun neresinde olacak? Eğer devletimiz kulüplere yardım ediyorsa biz de sıraya girip isteyeceğiz. Açık ve net. Adalet herkese verilmeli" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yüksel Yıldırım, "Türk futbolunda masaya yumruğumu vurma dönemim geliyor. Benim çıraklık, kalfalık dönemim bitti. Artık ustalık dönemim başlıyor" dedi.