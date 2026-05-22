Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

22.05.2026 14:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurul 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek. Başkanlığa aday olan Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil Üyeler: Ali Aytemiz, Metin Doğan, Agah Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar, Rahmi Mertay Türk, Mustafa Ömer Topbaş, Özgür Özaktaç, Atakan Altınbaş, Orhan Turan, Selahattin Süleymanoğlu, Ogün Doğan, Şanser Özyıldırım, Taha Gökberk Doğan

Yedek Üyeler: Esra Öztürk Çilingir, Ahmet Bulut, Ahmet Murat Emanetoğlu, Ertuğrul Eren Ergen, Barış Öztürk, Mustafa Enes Yıldırım, Aras Bağ

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #Hakan Safi

İlgili Haberler

Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a çağrı: 'Fenerbahçe'yi hep birlikte şampiyonluğa taşıyalım'
Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi ve Ali Koç'a çağrı: 'Fenerbahçe'yi hep birlikte şampiyonluğa taşıyalım' Fenerbahçe Kulübü'nün 6-7 Haziran'da yapacağı başkanlık seçimi öncesinde başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi belli oldu Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesini belirledi.
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine yaptığı teklifi açıkladı Spor yorumcusu Fenerbahçe'nin simge isimlerinden Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertli ekibin başkan adayı Aziz Yıldırım'ın kendisine görev teklifinde bulunduğunu açıkladı.