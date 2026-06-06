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Fenerbahçe kongresinde gerginlik

Fenerbahçe kongresinde gerginlik

6.06.2026 11:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe kongresinde gerginlik

Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kongresinde üyeler arasında gerginlik yaşandı.

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Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu gergin başladı.

Hem Aziz Yıldırım hem Hakan Safi tarafını destekleyenler Fenerium alt A - B- C - D bloklarında yer almak istedi ve bu konuda bir anlaşma sağlanamadı.

Kongre başlar başlamaz özellikle ortaya daha yakın olan D blokta tartışma başladı. Aziz Yıldırım tezahüratlarına Hakan Safi tezahüratlarıyla karşılık verildi. Ardından iki taraf arasında gerginlik başladı.

Her iki taraf da, diğer tarafın başka bloklara geçmesini talep etti ancak bu talepler yanıt bulmayınca taraflar birbirlerine madde atmaya başladı.

İlgili Konular: #Seçim #fenerbahçe #kongre

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