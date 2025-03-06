Hakan Şapçı ile yollar ayrılmıştı: Manisa FK'nin yeni hocası belli oldu!

TFF 1. Lig ekibi Manisa FK, teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ın getirildiğini açıkladı.

Hakan Şapçı ile yollar ayrılmıştı: Manisa FK'nin yeni hocası belli oldu!
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DHA
Yayınlanma: 06.03.2025 - 20:27

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK'de Hakan Şapçı ile yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Taner Taşkın'ı getirdi.

Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza törenine başkan Ersin Öztaş katıldı.

Manisalı teknik direktör siyah-beyazlı kulübü ait olduğu noktaya taşıyacaklarını belirterek, "Biz Manisalıyız ve iyi günde de kötü günde de sorumluluk almak görevimiz. Çok çalışıp en kısa sürede takımımızı içinde bulunduğu durumdan daha üst sıralara çıkarmak istiyoruz. Hem taraftarlarımızdan hem de Manisalılardan destek ve dua bekliyoruz" dedi.

Tecrübeli teknik adam aynı kulüpte 2019'da 2'nci Lig'de, 2011-12'de ise Bölgesel Amatör Lig'de görev yapmıştı.


Etiketler: #Taner Taşkın #Manisa FK #TFF 1. Lig

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