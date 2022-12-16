Hakem Erşan Kartal kimdir? Hakem Erşan Kartal'ın lisansı neden iptal edildi?
Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptali ve 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi. Hakem Erşan Kartal kimdir? Hakem Erşan Kartal'ın lisansı neden iptal edildi?
Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'a lisans iptal edildi.
ERŞAN KARTAL KİMDİR?
5 Kasım 1979 tarihinde Isparta’da doğdu. Anne ve babası beden eğitimi öğretmenidir. 9 yaşından itibaren okul takımlarında yer aldı. 1998 yılında Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’nde okumaya başladı. 1997 yılında Burhan Demirel’in hakemlik kursuna katıldı. 2000 yılında B klasmanı, 2003 yılında A klasmanı ve 2005’te ise FIBA hakemi oldu. 012-2013 sezonunda Euroleague ve Eurocup müsabakalarında görev almaya başladı.
ERŞAN KARTAL'IN LİSANSI NEDEN İPTAL EDİLDİ?
TBF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, TBF Disiplin Kurulu'nun 15 Aralık 2022 günlü toplantısında, Antalya Bölgesi A Klasman Hakemi Erşan Kartal'ın, Basketbol Disiplin Talimatı'nın 29/1, 29/5 ve 29/6. maddeleri gereğince toplam 1 yıl 4 ay hak mahrumiyeti cezası ve Hakemler Talimatı 9/4/d., 19/3. ve Basketbol Disiplin Talimatı'nın da 23. maddeleri gereğince lisansının iptaline yönelik karar verildiği duyuruldu. Erşan Kartal, son olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Frutti Extra Bursaspor ile Onvo Büyükçekmece arasında oynanan karşılaşmada görev almıştı.
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