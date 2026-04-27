Hakem Kol’a cifte tepki

Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi konuk ettiği ve 3-0 kazandığı derbiye hakem Yasin Kol’un kararları, iki takımın itirazı damga vurdu. 22. dakikada F.Bahçe ceza sahasında Nene’nin Sane’ye müdahalesinde G.Saray penaltı bekledi. Hakem Yasin Kol devam ettirdi. Bir süre VAR hakemi Ömer Faruk Turtay’ı dinleyen Kol, izleme önerisi gelmeyince “Penaltı yok” dedi. Sarı-Kırmızılı futbolcular ve teknik direktör Okan Buruk karara uzun süre itiraz etti. 39. dakikada Oosterwolde ile Osimhen arasındaki pozisyonda Nijeryalı yıldız penaltı istedi, Yasin Kol devam ettirdi. G.Saraylı Yunus, Osimhen’in golünün ardından santra öncesi sırtı dönükken hakem Yasin Kol’a çarptığı için sarı kart gördü. Yunus birkaç dakika sonra röveşatayla topa vurduktan sonra ayağı Oosterwolde’nin kafasına geldi. F.Bahçeli futbolcular ikinci sarıdan kırmızı kart bekledi, Kol kart kullanmadı. G.Saray cephesi ise sarı kartı olan kaleci Ederson’un kendisine faul kararı verilen bir pozisyonda hakeme doğru topu yere vurmasında ikinci sarı istedi, Kol kart kullanmadı. Semedo’nun Barış’ın, Lemina’nın da Talisca’nın ayağa basmasında Kol sarı kart kullanmadı, tepki gördü.

EDERSON’A KIRMIZI KART

Maçın 60. dakikasında Oosterwolde’nin Yunus’a ceza sahasındaki müdahalesinde hakem Yasin Kol penaltı verdi. F.Bahçeli oyuncular karara uzun süre itiraz etti. Kol, VAR’ı dinlerken kararından vazgeçmedi ve atışın kullanılmasını istedi. Sarı kartı olan Ederson, Kol’un uzun süreli uyarısına rağmen kaleye geçmedi. Yasin Kol, bu tavrını sürdüren Brezilyalı file bekçisine ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi. Ederson, Kol’un kulağına eğilip bir şeyler söyledi. Kol’un da kafasıyla Ederson’un başını ittirmesi dikkat çekti. 10 kişi kalan F.Bahçe’de Tedesco, Talisca’yı çıkarıp Mert Günok’u kaleye aldı.

KEREM’E BÜYÜK TEPKİ

G.Saraylı taraftarlar, geçmişte Sarı-Kırmızılı formayı giyen ve şampiyonluklar yaşayan eski futbolcuları Kerem Aktürkoğlu’na tepki gösterdi. Maç öncesi zemine çıkan F.Bahçeli yıldız, tribünlerin yoğun protestosu ve küfürleriyle karşılaştı. Taraftarlar maçta da top Kerem’in ayağına gelince ıslıkladı.

MERT-BROWN HATASI

83. dakikada Galatasaray’ın kullandığı kornerde kaleci Mert kontrol ettiği topu elinden kaçırıp takım arkadaşı Brown ile çarpıştı. Boşta kalan topu Torreira ağlara yollayıp skoru 3-0 yaptı.