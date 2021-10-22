Hakem olmayan MHK Başkanı'na doğru!
Serdar Tatlı'nın istifasıyla gündeme gelen Merkez Hakem Komitesi'nin yeni başkanı belli olmadı, yabancı başkan fikri TFF'den döndü, hakem kökenli olmayan MHK Başkanı formülüne sıcak bakılıyor.
Serdar Tatlı'nın istifası sonrası Türk futbolu toz duman olurken MHK koltuğuna oturacak isim belirsizliğini korudu.
Camia, Mustafa Çulcu, Sabri Çelik, Muhittin Boşat gibi isimleri MHK Başkanlığı için önerirken, Kulüpler Birliği Vafkı'ndan bir temsilcinin, "Yabancı MHK Başkanı' önerisi TFF Başkanı Nihat Özdemir'den döndü.
Hakem kökenli isim formülüne sıcak bakılmadı.
TFF de, önceki yıllardaki Zekeriya Alp formülünü devreye soktu. Masaya konan isimler arasında basketbol kökenli Kemal Dinçer ile Ufuk Özerten adları ön plana çıktı. Kemal Dinçer'e kulüp menajerliği yaptığı için sıcak bakılmadı, diğer aday ise 71 yaşındaki Ufuk Özerten'di. Ankara kökenli Özerten geçmiş yıllarda TFF'de aktif görevler almıştı. Bir kulüp başkanının gazeteci Şansal Büyüka'yı da önerdiği öne sürüldü.
Şimdi gözler TFF Başkanı Nihat Özdemir'in vereceği karara çevrildi.
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