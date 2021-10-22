UEFA VAR kursu, TFF'de yapıldı
Her hafta VAR kararları nedeniyle kaotik bir ortam yaşayan Türkiye, UEFA'nın VAR kursuna ev sahipliği yaptı.
UEFA tarafından 11'incisi düzenlenen Video Yardımcı Hakem (VAR) Kursu, 18-22 Ekim tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) ev sahipliğinde Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
VAR kararlarının bu kadar tartışıldığı Türkiye'deki bu etkinlik futbol çevrelerini şaşırttı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden FIFA hakemlerinin katıldığı kursun ilk gününde hakemler teorik eğitimler aldı. Çalışmalara daha sonra saha uygulamaları ve canlı maçlarla devam edildi.
İkinci bölümü kasım ayında yine Riva'da yapılacak kursta, katılımcı hakemlerin VAR Sertifikasyon süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor.
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