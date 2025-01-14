Ünlü gazeteci duyurdu: Stoper transferinde Fenerbahçe'ye kötü haber!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:55

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:55

Kış transfer dönemi için kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, transferde istediği sonucu alamadı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos transferi için Aston Villa ile anlaşma sağlayamadı.

ASTON VILLA KABUL ETMEDİ

Haberde İngiliz ekibinin, sarı lacivertli takımın yaptığı son teklifi de kabul etmediği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin dışında birçok kulübün 31 yaşındaki stoperle ilgilendiği ifade edildi.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Aston Villa'da 17 maça çıkan tecrübeli savunmacı, toplam 1403 dakika süre aldı.