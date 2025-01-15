Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe, Tuta transferinde sona yakın!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt forması giyen Brezilyalı stoper Tuta için anlaşma sağladığı ve bonservis bedelinin belli olduğu iddia edildi.

Bonservis bedeli belli oldu: Fenerbahçe, Tuta transferinde sona yakın!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.01.2025 - 09:49

Ara transfer döneminde stoper bölgesine en az 2 takviye yapması beklenen Fenerbahçe, Tuta'da mutlu sona ulaşmak üzere.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Tuta için bir süredir Eintracht Frankfurt ile görüşme halinde olan Fenerbahçe, Alman ekibiyle el sıkıştı.

PAZARTESİ GÜNÜ GELECEK

Haberde, Tuta ile sözleşme detaylarını konuşan Fenerbahçe yönetimi, Brezilyalı stoperi pazartesi günü İstanbul'a getirmeyi planladığı belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Öte yandan Fenerbahçe'nin Tuta için Eintracht Frankfurt'a ödeyeceği bonservis de belli oldu. Buna göre sarı-lacivertliler, Alman ekibine 10 milyon Euro + bonus ödeyecek.

Bu sezon 23 maça çıkan Tuta, 1911 dakika sahada kaldı.


Etiketler: #fenerbahçe #tuta #eintracht frankfurt

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