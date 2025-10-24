Hakeme isyan

UEFA Avrupa Ligi’ndeki üçüncü maçında Fenerbahçe konuk ettiği Stuttgart’ı yenerek ikinci galibiyetini aldı ve puanını 6’ya yükseltti. SarıLacivertliler, mücadelenin hakemi Jakob Kehlet’in kararlarına isyan etti.

F.Bahçe, Danimarkalı hakemin 22. dakikada Alman ekibinden El Khannous’ın tabanıyla Edson Alvarez’in kasığına bastığı pozisyonda kırmızı kart bekledi. Ancak Kehlet sarı kart gösterdi, VAR müdahalesi gelmedi. 45+2. dakikada Chabot’un son adam pozisyonundaki Nesyri’yi düşürdüğü pozisyonda SarıLacivertliler kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Kehlet, faulü Nesyri’nin yaptığına karar verdi. İtiraz nedeniyle Semedo, Alvarez ve teknik direktör Tedesco sarı kart gördü. F.Bahçe’nin 60’ta Nene’nin düşürülüşünde kazandığı penaltı, pozisyon başında Nesyri ofsaytta olduğu için VAR’dan iptal edildi. Hakem Kehlet 66. dakikada Stuttgart’a verdiği penaltıyı ise VAR’dan izleyip iptal etti. Kehlet, geçen sezon Süper Lig’de 8 kez VAR hakemi olarak görev yapmıştı.