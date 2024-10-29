Hakeme öfke

Yayınlanma: 29.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.10.2024 - 04:00

İlk yarıda D.Sanchez’in Immobile’nin karnına yumruğunda ve yine G.Saray’ın stoperinin R.Silva’ya tekmesinde Beşiktaş faul ile kart bekledi. Ancak hakem Kardeşler faul ve kart kullanmadı. G.Saray, ceza sahasında Uduokhai’nin Icardi’ye müdahalesinde penaltı itirazında bulundu, karar devam oldu. Yine Uduokhai’nin Osimhen’in baldırına tabanla hareketinde kart çıkmadı.

45+1’de Barış Alper’in Immobile’ye faulünde Beşiktaş bariz gol şansından kırmızı kart bekledi, Kardeşler sarı çıkardı. G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçındaki 3’lü savunmadan derbide vazgeçip takımını 4-4- 2’yle sahaya sürdü. Osimhen-Icardi çift forvet oynadı, Mertens yedek kaldı, sakat Jakobs’un yokluğunda sol bekte Barış Alper forma giydi. G.Saray, derbideki iki golü duran toptan attı.

Cim-Bom bu sezon duran toptan 13. golünü kaydederken, ligde bu alanda zirvede yer aldı. İki golde ortayı kesen Sara, 6. asistini yaptı. Gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Kaan Ayhan sakatlanıp 52’de çıktı.

SEMİH İLK 11’DE

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorts, derbide Semih Kılıçsoy’u 11’de görevlendirip Muçi’yi yedeğe çekti. Siyah-Beyazlılarda sakat kaleci Mert Günok ile Paulista ve Rashica derbide kadroya dahil edilmedi.

29 EKİM COŞKUSU

Derbide 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşandı. Maç öncesi Cumhuriyet Bandosu’nun çaldığı marşlara taraftarlar eşlik etti. Sarı-Kırmızılı tribünlerden “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” sesleri yükseldi. İki takım sahaya “Yaşasın Cumhuriyet” yazılı pankartla çıktı. G.Saraylı taraftarlar tribünde “Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” ve “Milyonlarca şehidin adıdır Cumhuriyet” pankartı açtı.