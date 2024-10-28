117 alkış paylaşmıştı: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı!

Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına 2-1'lik galibiyet sonrası yanıt verdi.

117 alkış paylaşmıştı: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 22:45

Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına derbi sonrası yanıt verdi.

Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti.

Galatasaray da Beşiktaş'a 'sus' emojisiyle bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi.


Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #beşiktaş #Derbi

İlgili Haberler

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den Gabriel Sara'ya övgü!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den Gabriel Sara'ya övgü!
Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme: 'İnletelim Türkiye'yi...'

Galatasaray'dan Beşiktaş'a gönderme: 'İnletelim Türkiye'yi...'
Dev derbide kazanan Galatasaray: Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Dev derbide kazanan Galatasaray: Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler