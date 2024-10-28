117 alkış paylaşmıştı: Galatasaray'dan Beşiktaş'a Yunus Akgün yanıtı!
Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına 2-1'lik galibiyet sonrası yanıt verdi.
Galatasaray, Beşiktaş'ın derbi öncesindeki Yunus Akgün paylaşımına derbi sonrası yanıt verdi.
Yunus Akgün'ün Beşiktaş'a hakaret ettiği gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilip 117 bin TL ceza alması sonrası Beşiktaş, 117 alkış emojisi paylaşarak bu karara tepki göstermişti.
Galatasaray da Beşiktaş'a 'sus' emojisiyle bu tweetini alıntılayarak yanıt verdi.
Etiketler: #yunus akgün #galatasaray #beşiktaş #Derbi
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