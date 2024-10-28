Beşiktaş'tan Galatasaray'a cevap: 'Düdüklerin efendisi'

Beşiktaş, Galatasaray'ın tahterevalli paylaşımına yanıt verdi.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a cevap: 'Düdüklerin efendisi'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.10.2024 - 23:16

Beşiktaş, Galatasaray'ın tahterevalli kullandığı paylaşımına yanıt verdi.

Sarı kırmızılı takımın paylaşımına tahterevallide sallanan yavru aslan ve ortasında hakem düdüğüyle yanıt veren Beşiktaş, "Düdüklerin Efendisi!" yazdı.

Videonun arka planında yer alan Tofaş Doğan marka araç da dikkat çekti.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:


Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Derbi #Tahterevalli

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