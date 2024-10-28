Galatasaray'da Davinson Sanchez'den Gabriel Sara'ya övgü!
Süper Lig'in 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kolombiyalı oyuncu Davinson Sanchez, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Davinson Sanchez, 2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinin ardından konuştu.
Maçı değerlendiren Sanchez, "İyi bir başlangıç yaptık. İyi bir performans çıkardık. İlk yarı fırsatlar vardı, gol de attık. İkinci yarı daha iyi oynadık. Bu akşam 3 puanı almak önemliydi. Uzun lig maratonunda bu galibiyet çok daha önemli olacak" dedi.
Gabriel Sara'nın asistlerine değinen Sanchez, "Elbette ki Gabriel Sara ile iyi iletişimimiz var. Duran topta Dries ile de uyumluyuz. Sadece ben değil Mauro, Abdülkerim, Osimhen de aynı şekilde etkili. Takım olarak duran toplardan avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz bu konuda" sözlerini sarf etti.
Etiketler: #Davinson Sanchez #Gabriel Sara #galatasaray #beşiktaş
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