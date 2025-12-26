Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hakemin üzerine yürümüştü: Marcao'nun cezası belli oldu

26.12.2025 17:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Real Madrid maçında gördüğü kırmızı kartın ardından hakemin üzerine yürüyen Marcao'nun cezası belli oldu.

La Liga'nın 18. haftasında oynanan ve Real Madrid'in 2-0 kazandığı maçta Marcao, 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Brezilyalı futbolcu hakemin kararını yanlış bularak üzerine gitti. Marcao'yu takım arkadaşları zorla sakinleştirdi.

İspanya Futbol Federasyonu, Marcao'ya 6 maçlık ceza verdi. Tecrübeli oyuncu, hakeme hareketten 4, ikinci sarı karttan 1, soyunma odasına giderken topa vurduğu için 1 maç toplamda 6 maçlık ceza aldı. Marcao, Sevilla'nın oynayacağı Levante, Celta, Elche, Athletic Bilbao, Mallorca ve Girona maçlarında forma giyemeyecek.

