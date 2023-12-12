Hakemlerden Halil Umut Meler'e destek!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 08:20

Güncelleme: 12.12.2023 - 08:20

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın bitiş düdüğü sonrası sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, eski hakem Ali Palabıyık ve MHK eski başkanı Lale Orta, yaşanan bu olay sonrası Meler için destek paylaşımında bulundular.

'YALNIZ DEĞİLSİN'

Atilla Karaoğlan paylaşımında, "O yumruk hepimize atıldı kardeşim benim. Yalnız değilsin!" ifadelerini kullandı.

'KAPKARA BİR GECE

Eski hakem Ali Palabıyık da yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun kardeşim, söylenecek söz yok. Türk futbolu için kapkara bir gece." dedi.

'EN KARA GÜN'

Önceki sezon MHK Başkanı olarak görev yapan Lale Orta ise "İçim acıdı... Türk futbolunun en kara günü... Şiddetle kınıyorum!" ifadelerini kullandı.