'Gecekondu' taraftar grubundan hakem Halil Umut Meler'e saldıran Faruk Koca'ya destek!

Yayınlanma: 12.12.2023 - 00:53

Güncelleme: 12.12.2023 - 00:53

Ankaragücü tribün grubu "Gecekondu", hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan sarı-lacivertli kulüp başkanı Faruk Koca'ya destek olan bir açıklama yaptı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yaşanan süreçte suçlu olanın hakemler olduğu ifade edildi.

"TEK SORUMLUSU TFF VE HAKEMDİR"

"Gecekondu" grubundan yapılan açıklama şu şekilde;

"Bugün, dün, geçen sene, her zaman yapılan hakem hataları, art niyetler, hakkımızı yemeler ve daha niceleri sabrımızı son derece taşırmıştır. Bu son yaşanan olaylar da bunun göstergesidir. Son zamanlarda yaşanan bu olayların bu seviyeye gelmesinin tek sorumlusu TFF ve hakem (!) olan şahıslardır. Sadece belirli düzende hareket eden ve o düzende kararlar veren hakemlerin yaptıkları artık haddi fazlasıyla aşmıştır. Bugün olaylardan dolayı sabrı taşan Faruk Koca'nın sonuna kadar arkasındayız!"

Öte yandan hastaneye kaldırılan Faruk Koca'ya Ankaragücü taraftarları çıkışta destek verdi.