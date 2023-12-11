Hakem Halil Umut Meler’e saldırı sonrası Josef De Souza’nın 2022 yılındaki sözleri gündem oldu!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 23:51

Güncelleme: 11.12.2023 - 23:51

Çaykur Rizespor maçından sonra Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saha içinde yumruk attı. Aldığı darbe sonrası yere yığılan Meler’in sol gözü morardı. Olayın ardından Brezilyalı futbolcu Josef de Souza’nın sözleri gündem oldu.

2022 yılındaki olayda Ankaragücü taraftarı holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atmıştı. Josef de Souza da kendinin ve takım arkadaşlarının canını koruduğu için kırmızı kart görmüştü.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğradı. Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.

JOSEF DE SOUZA’NIN SÖZLERİ GÜNDEME OLDU

2022 yılında oynanan Beşiktaş Ankaragücü maçında Ankaragücü'lü holigan sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara uçan tekme atmıştı. Josef De Souza da kendisini ve takım arkadaşları korumak için holigana tekme atmış ve kırmızı kart görmüştü.

Josef de Souza: “Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız.” demişti.